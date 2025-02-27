«Лион» подал жалобу на «ПСЖ» из-за участия Кварацхелии в матчах лиги 1
«Лион» подал жалобу в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за участия вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матчах лиги 1, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в письме, направленном в организаацию, владелец и президент команды Джон Текстор заявил, что переход грузина в парижский клуб стал возможным только благодаря иностранным субсидиям, что запрещено правилами LFP. Более того, по мнению Текстора, признание контракта Кварацхелии и регистрация его в качестве нового игрока также нарушают положения административного регламента LFP.
Отмечается, что данная жалоба яляется ответом на аналогичное обращение парижан по поводу участия в матче форварда Тьяго Альмады, который был арендован «Лионом» у «Ботафого», также принадлежащему Текстору.
В матче 23-го тура лиги 1 «ПСЖ» переиграл «Лион» со счетом 3:2. Кварацхелия отметился результативной передачей.
24-летний вингер перешел в парижский клуб в январе 2025 из «Наполи» за 70 миллионов евро. За это время он сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 4 ассиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -