«Лион» подал жалобу на «ПСЖ» из-за участия Кварацхелии в матчах лиги 1

«Лион» подал жалобу в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за участия вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матчах лиги 1, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в письме, направленном в организаацию, владелец и президент команды Джон Текстор заявил, что переход грузина в парижский клуб стал возможным только благодаря иностранным субсидиям, что запрещено правилами LFP. Более того, по мнению Текстора, признание контракта Кварацхелии и регистрация его в качестве нового игрока также нарушают положения административного регламента LFP.

Отмечается, что данная жалоба яляется ответом на аналогичное обращение парижан по поводу участия в матче форварда Тьяго Альмады, который был арендован «Лионом» у «Ботафого», также принадлежащему Текстору.

В матче 23-го тура лиги 1 «ПСЖ» переиграл «Лион» со счетом 3:2. Кварацхелия отметился результативной передачей.

24-летний вингер перешел в парижский клуб в январе 2025 из «Наполи» за 70 миллионов евро. За это время он сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 4 ассиста.