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27 февраля 2025, 10:22

«Лион» подал жалобу на «ПСЖ» из-за участия Кварацхелии в матчах лиги 1

Сергей Ярошенко
Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«Лион» подал жалобу в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за участия вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матчах лиги 1, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в письме, направленном в организаацию, владелец и президент команды Джон Текстор заявил, что переход грузина в парижский клуб стал возможным только благодаря иностранным субсидиям, что запрещено правилами LFP. Более того, по мнению Текстора, признание контракта Кварацхелии и регистрация его в качестве нового игрока также нарушают положения административного регламента LFP.

Отмечается, что данная жалоба яляется ответом на аналогичное обращение парижан по поводу участия в матче форварда Тьяго Альмады, который был арендован «Лионом» у «Ботафого», также принадлежащему Текстору.

В матче 23-го тура лиги 1 «ПСЖ» переиграл «Лион» со счетом 3:2. Кварацхелия отметился результативной передачей.

24-летний вингер перешел в парижский клуб в январе 2025 из «Наполи» за 70 миллионов евро. За это время он сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 4 ассиста.

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Хвича Кварацхелия
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ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
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