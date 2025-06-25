«Лион» подал апелляцию на понижение до второго дивизиона

«Лион» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу решения национального директората контроля управления (DNCG) понизить клуб до второго дивизиона Франции.

«Наш клуб считает непонятным решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию.

В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все его требования с инвестициями в акционерный капитал. Благодаря взносам и продаже «Кристал Пэлас» наше денежное положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26.

С доказанным капиталом и спортивным успехом, который принес нам место в еврокубках, мы искренне не понимаем, как административное решение может понизить такой крупный французский клуб. Мы подаем апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить необходимые денежные ресурсы для обеспечения дальнейшего участия в лиге 1», — говорится в пресс-релизе.

В сезоне-2024/25 «Лион» занял 6-е место в чемпионате Франции и получил право сыграть в Лиге Европы.