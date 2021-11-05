«Лион» планирует подписать Азмуна в зимнее трансферное окно
«Лион» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно, сообщает L'?quipe.
По информации источника, французский клуб планирует усилиться в январе, так как три игрока команды отправятся участвовать в Кубке африканских наций (с 9 января по 6 февраля) и не смогут помочь в чемпионате страны.
Также «Лион» заинтересован в трансферах из-за матчей в плей-офф Лиги Европы.
Приоритетная цель французского клуба — иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. Летом этого года сообщалось, что 26-летний футболист уже согласовал переход в «Лион», однако в итоге сделка сорвалась.
Контракт Азмуна с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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