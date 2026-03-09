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9 марта, 00:43

«Лион» ушел от поражения в матче с «Парижем» благодаря пенальти на 90+6-й минуте

Павел Лопатко

«Париж» сыграл вничью с «Лионом» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На 63-й минуте забил полузащитник гостей Маршалл Мунетси. На 90+6-й минуте хавбек «Лиона» Корентен Толиссо реализовал пенальти.

«Лион» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах. Он занимает четвертое место в таблице чемпионата Франции с 46 очками после 25 игр. «Париж» располагается на 13-м месте — у команды 27 очков после 25 матчей.

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Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур.
08 марта, 22:45. Люмьер (Лион)
Лион
1:1
Париж
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ФК Лион
ФК Париж
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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