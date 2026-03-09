«Лион» ушел от поражения в матче с «Парижем» благодаря пенальти на 90+6-й минуте

«Париж» сыграл вничью с «Лионом» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На 63-й минуте забил полузащитник гостей Маршалл Мунетси. На 90+6-й минуте хавбек «Лиона» Корентен Толиссо реализовал пенальти.

«Лион» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах. Он занимает четвертое место в таблице чемпионата Франции с 46 очками после 25 игр. «Париж» располагается на 13-м месте — у команды 27 очков после 25 матчей.

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