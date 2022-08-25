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Сегодня, 13:22

«Лион» отклонил предложение «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Пакеты

Мария Гусева
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«Лион» ответил отказом на предложение «Вест Хэма» о трансфере полузащитника Лукаса Пакеты, сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб предложил за 24-летнего бразильца около 50 миллионов евро, включая бонусы, но «Лион» не согласился. Ожидается, что «Вест Хэм» вернется с улучшенным предложением.

Пакета перешел во французский клуб в 2020 году. Его действующий контракт со «львами» рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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