«Лион» отказался продавать Пакету в «Ньюкасл» за 40 миллионов евро

«Лион» отказался продавать полузащитника Лукаса Пакету в «Ньюкасл» за 40 миллионов евро, сообщает Le10Sport.

По данным источника, английский клуб дал понять, что готов заплатить больше в случае отказа со стороны французов. Руководство «Лиона» изучило предложение «сорок», однако ответило на него отказом после того, как сам футболист заявил о нежелании менять команду. При этом «Ньюкасл» был готов платить Пакете 10 миллионов евро в год, что в 2,5 раза выше его нынешней зарплаты.

В сезоне-2021/22 Пакета провел 21 матч за «Лион», на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 35 миллионов евро.