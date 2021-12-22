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«Лион» отказался продавать Пакету в «Ньюкасл» за 40 миллионов евро

07:58
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«Лион» отказался продавать полузащитника Лукаса Пакету в «Ньюкасл» за 40 миллионов евро, сообщает Le10Sport.

По данным источника, английский клуб дал понять, что готов заплатить больше в случае отказа со стороны французов. Руководство «Лиона» изучило предложение «сорок», однако ответило на него отказом после того, как сам футболист заявил о нежелании менять команду. При этом «Ньюкасл» был готов платить Пакете 10 миллионов евро в год, что в 2,5 раза выше его нынешней зарплаты.

В сезоне-2021/22 Пакета провел 21 матч за «Лион», на его счету 7 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://le10sport.com/football/mercato/exclu-mercato-newcastle-a-offert-40-meur-pour-paqueta-ol-580652

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Иван Торопцев все материалы автора

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