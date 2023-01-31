«Лион» отказался продавать Муссу Дембеле в зимнее трансферное окно клубам из АПЛ
Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле останется в команде в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
У французского клуба было сразу несколько предложений из АПЛ по игроку. Приобрести 26-летнего футболиста хотели «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Эвертон».
Отметим, что контракт Дембеле с «Лионом» истекает в июне 2023 года, и на данный момент нет соглашения о продлении.
В текущем сезоне французской лиги 1 футболист провел 14 матчей, в которых забил два мяча.
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|20
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|1
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|45
|
3
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
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|4
|5
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|
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|5
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|35
|
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|34
|
8
|Клермон Фут
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|8
|5
|7
|24-27
|29
|
9
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|20
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|22-24
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|
13
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|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
17
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|20
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|17-45
|8
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|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|- : -
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|17
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|14
|1
|2
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