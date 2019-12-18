«Лион» обыграл «Тулузу» в 1/8 финала Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Лион» выиграл у «Тулузы» (4:1).

В составе победителей отличились Бертран Траоре, который сделал дубль, Жан Лукас и Мартен Террье. У гостей забил Куадио Коне. Соперник «Лиона» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок французской лиги

1/8 финала

«Лион» — «Тулуза» — 4:1 (2:0)

Голы: Траоре, 2 (1:0). Жан Лукас, 17 (2:0). Коне, 47 (2:1). Траоре, 57 (3:1). Террье, 90+1 (4:1).

«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Тете, Аннерсен, Тиагу Мендес, Жан Лукас (Тузар, 81), Черки, Траоре (Ауар, 69), Корне, Террье, Гуири (Дембеле, 79).

«Тулуза»: Гойкоэчеа, Изима-Мирен, Морейра, Амиан, Диарра, Макенго, Буагар (Адли, 77), Сангаре (Сидибе, 68), Коне, Саид (Н`Гуму, 37), Кулурис.

Предупреждения: Жан Лукас, 24. Траоре, 53.

Судья: Леонар (Франция).

18 декабря. Лион. Стадион «Люмьер».