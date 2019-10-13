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«Лион» объявит о назначении Блана в начале недели

00:11

«Лион» согласовал условия контракта со специалистом Лораном Бланом. По информации ActuGones, о приходе француза на пост главного тренера будет объявлено в понедельник или вторник.

Напомним, Силвинью был отстранен от работы после поражения от «Сент-Этьена» в 9-м туре чемпионата Франции (0:1). Бразилец с начала этого сезона работал с командой.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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