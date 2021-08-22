«Лион» объявил о договоренности с «Ливерпулем» по переходу Шакири
22 августа 2021, 23:50
Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири переходит в «Лион», сообщает 22 августа официальный сайт французского клуба.
В сообщении указано, что стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере. Переход будет оформлен, после того как игрок пройдет медосмотр.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов продать игрока примерно за 15 миллионов евро.
Шакири играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 14 матчей.
Дополнительная информация:
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2021/08/22/communique-de-presse
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