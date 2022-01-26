«Лион» объявил, что договоренность о переходе полузащитника Гимарайнса в «Ньюкасл» еще не достигнута

«Ньюкасл» близок к покупке полузащитника «Лиона» Бруну Гимарайнса. Однако французский клуб на официальном сайт объявил, что стороны пока не достигли договоренности.

Ранее в СМИ появилась информация, что английский клуб купит 24-летнего бразильца за 40 миллионов евро. Но во французском клубе отметили, что на данный момент сохраняются вопросы по агентским выплатам, которые не позволяют оформить сделку.

В сезоне-2021/22 Гимарайнс провел 25 матчей за «Лион», на его счету 6 результативных передач.