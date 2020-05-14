«Лион» обратился во французский парламент. Олас добивается возобновления сезона

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас обратился за поддержкой к ряду французских парламентариев, пытаясь разными способами отменить решение федерации футбола и добиться возобновления сезона. Он считает, что лига находится в шаге от экономической катастрофы и все негативные последствия досрочного завершения соревнований трудно себе представить.

Олас разослал письмо, в котором виновником случившегося называет министра спорта Роксану Марасиняню, сообщает Le Parisien, в чьем распоряжении оказался текст этого письма.

Босс «Лиона», который впервые за долгое время не попал в еврокубки, написал, что министр ошиблась, полагая, что УЕФА требовал завершить все игры сезона-2019/20 к 3 августа. Между тем в Ньоне никогда не устанавливали такого дедлайна. Эта дата называлась в свое время только в качестве ориентира. Однако УЕФА быстро понял, что многие лиги будут не в состоянии провести все матчи к началу августа. Затем он подтвердил, что можно проводить чемпионат в течение августа или даже в начале сентября. При этом УЕФА советовал не торопиться с важными решениями и отдавать предпочтение спортивному принципу. В качестве аргумента Олас также приводит тот факт, что все еще обсуждается возможность проведения финалов Кубка Франции и Кубка лиги — как раз в августе.

— Финансовые потери французского профессионального футбола к 30 июня достигнут 700-900 миллионов евро, — написал Олас. — Если играть, пусть и без зрителей, убытки можно уменьшить до 350-500 миллионов. Это экономическая катастрофа. Неизвестно, сможет ли футбол во Франции восстановиться после преждевременной остановки. Государство предоставило лиге займ в 224,5 миллиона. Это здорово, нужно поблагодарить власти за поддержку. Но этот займ придется возвращать. А я не уверен, что все клубы к тому времени сохранят свое существование. Мы направили первый иск против французской лиги, обратившись в суд Парижа, и хотим добиться возобновления чемпионата. (Александр Бобров)