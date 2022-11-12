Гол Ляказетта с пенальти спас «Лион» от поражения в матче с «Ниццей»

«Лион» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «ОЛ Парк».

В конце первого тайма Николя Пепе реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Отыграться «ткачам» удалось лишь в самой концовке встречи, когда форвард Александр Ляказетт реализовал пенальти после фола со стороны защитника «орлята» Жана-Клера Тодибо.

Благодаря ничьей команды остались на прежних местах в таблице — «Лион» на 8-м, а «Ницца» — на 9-м.