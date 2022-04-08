«Лион» не воспользуется опцией выкупа Ндомбеле у «Тоттенхэма»

«Лион» не воспользуется опцией выкупа полузащитника Танги Ндомбеле у «Тоттенхэма».

По данным Daily Mail, французский клуб после окончания арены не готов выкупить игрока за 54 миллиона фунтов стерлингов после.

«Лион» арендовал 25-летнего Ндомбеле у «Тоттенхэма» до конца сезона-2021/22. В июле 2019 года «шпоры» купили полузащитника у французского клуба за 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 16 матчей за «Тоттенхэм», на счету француза два гола и одна результативная передача.

За «Лион» полузащитник сыграл 9 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.