Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:03

«Лион» не воспользуется опцией выкупа Ндомбеле у «Тоттенхэма»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Лион» не воспользуется опцией выкупа полузащитника Танги Ндомбеле у «Тоттенхэма».

По данным Daily Mail, французский клуб после окончания арены не готов выкупить игрока за 54 миллиона фунтов стерлингов после.

«Лион» арендовал 25-летнего Ндомбеле у «Тоттенхэма» до конца сезона-2021/22. В июле 2019 года «шпоры» купили полузащитника у французского клуба за 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 16 матчей за «Тоттенхэм», на счету француза два гола и одна результативная передача.

За «Лион» полузащитник сыграл 9 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10699585/Tanguy-Ndombele-facing-uncertain-future-Lyon-set-REFUSE-stump-54million-resign-him.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Футбол
ФК Лион
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» проявляет интерес к Ришарлисону
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 21 5 4 64-28 68
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 30 6 10 14 25-48 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости