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«Лион» не сыграет в еврокубках впервые с 1997 года, если не победит в Лиге чемпионов

19:09
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Руководство первенства Франции приняло решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Чемпионом по итогам турнира был признан «ПСЖ». «Лион» занял седьмое место. Команда впервые с 1997 года не попала в еврокубки.

Существует вероятность, что «Лион» попадет в следующий евросезон как победитель Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команды обыграла «Ювентус» со счетом 1:0. Ответная встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса.

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