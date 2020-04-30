«Лион» не сыграет в еврокубках впервые с 1997 года, если не победит в Лиге чемпионов

Руководство первенства Франции приняло решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Чемпионом по итогам турнира был признан «ПСЖ». «Лион» занял седьмое место. Команда впервые с 1997 года не попала в еврокубки.

Существует вероятность, что «Лион» попадет в следующий евросезон как победитель Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала команды обыграла «Ювентус» со счетом 1:0. Ответная встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса.