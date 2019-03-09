"Лион" не смог обыграть "Страсбур"

"Лион" и "Страсбур" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Франции (2:2). В составе "львов" дублем отметился форвард Мусса Дембеле, у клуба из Страсбурга два гола забил нападающий Людовик Айорк.

"Лион" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. "Страсбур" с 38 баллами располагается на 9-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

"Страсбур" - "Лион" - 2:2 (0:1)

Голы: Дембеле, 3 (0:1). Дембеле, 51 - с пенальти (0:2). Айорк, 69 (1:2). Айорк, 70 (2:2).

"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Каси, Томассон (Гонсалвеш, 88), Прцич, Фофана, Да Кошта (Мотиба, 61), Айорк (Зохи, 72).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу (Дюбуа, 17), Денайер, Тете, Менди, Тузар, Диоп (Фекир, 76), Ауар, Дембеле, Корне (Траоре, 83), Террье.

Предупреждения: Корне, 8. Мартинес, 80. Тузар, 90+1.

Судья: Мигельгорри.

09 марта. Страсбург. Стадион "La Meinau".

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