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«Лион» не получал от «Барселоны» предложений по Депаю

20:01
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Барселону». Однако французский клуб еще не получал предложений от каталонцев, сообщает L'Equipe.

В услугах 26-летнего форварда заинтересован главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, который ранее тренировал сборную Голландии.

Депай выступает за «Лион» с 2017 года, его текущий контракт завершится летом 2021 года. В составе команды он провел 140 матчей и забил 57 мячей, отдав 43 результативные передачи.

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