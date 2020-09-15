«Лион» не получал от «Барселоны» предложений по Депаю

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Барселону». Однако французский клуб еще не получал предложений от каталонцев, сообщает L'Equipe.

В услугах 26-летнего форварда заинтересован главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, который ранее тренировал сборную Голландии.

Депай выступает за «Лион» с 2017 года, его текущий контракт завершится летом 2021 года. В составе команды он провел 140 матчей и забил 57 мячей, отдав 43 результативные передачи.