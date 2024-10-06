«Лион» на своем поле обыграл «Нант»

«Лион» в матче 7-го тура чемпионата Франции обыграл на своем поле «Нант» со счетом 2:0.

Отличились Николас Тальяфико и Николас Паллуа, который забил в свои ворота.

После этого матча «Лион» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Нант» с 9 очками — на девятой строчке.