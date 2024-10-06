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«Лион» на своем поле обыграл «Нант»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лион» в матче 7-го тура чемпионата Франции обыграл на своем поле «Нант» со счетом 2:0.

Отличились Николас Тальяфико и Николас Паллуа, который забил в свои ворота.

После этого матча «Лион» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Нант» с 9 очками — на девятой строчке.

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 16:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:0
Нант

ФК Лион
ФК Нант
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 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
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 Лион 7 3 1 3 10-12 10
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