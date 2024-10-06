«Лион» на своем поле обыграл «Нант»
«Лион» в матче 7-го тура чемпионата Франции обыграл на своем поле «Нант» со счетом 2:0.
Отличились Николас Тальяфико и Николас Паллуа, который забил в свои ворота.
После этого матча «Лион» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Нант» с 9 очками — на девятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
5
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
10
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
11
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
12
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|3 : 1
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|2 : 1
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|2 : 0
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
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