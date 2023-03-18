«Лион» не смог обыграть «Нант»

«Лион» и «Нант» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

На 2-й минуте гостям удалось выйти вперед благодаря автоголу Кастелло Лукеба. В середине тайм «ткачи» отыгрались — гол забил Александр Ляказетт. Во второй половине забитых мячей не было.

«Лион» набрал 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 14-й строчке — 30 очков.