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«Лион» начал переговоры с Депаем по поводу нового контракта

14:20
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«Лион» начал переговоры по поводу нового контракта с капитаном команды, Мемфисом Депаем, сообщает L'Equipe.

По информации источника, клуб хочет удержать в составе 25-летнего форварда, чей контракт действует до лета 2021 года. Как пишет издание, «Лиону» при переговорах может помочь тот факт, что сейчас Депай восстанавливается от разрыва крестообразной связки.

В сезоне-2019/20 Депай забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 55 миллионов евро.

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