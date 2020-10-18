«Лион» на выезде переиграл «Страсбур»
В матче 7-го тура лиги 1 «Лион» на выезде обыграл «Страсбур» — 3:2. Дублем в составе «ткачей» отличился Карл Токо-Экамби еще в первом тайме.
После этой победы подопечные Руди Гарсии вышли на седьмое место с 10 очками в активе. «Страсбур» остался 18-м с тремя очками в активе.
Чемпионат Франции. Лига 1
7-й тур
«Страсбур» — «Лион» — 2:3 (1:3)
Голы: Кадевере, 12 (0:1). Токо-Экамби, 25 (0:2). Токо-Экамби, 42 (0:3). Диалло, 43 (1:3). Аолу, 55 (2:3).
«Страсбур»: Камара, Коне, Кароль (Диалло, 37), Лала, Митрович, Симакан, Томассон (Уорис, 84), Льенар, Аолу, Беллегард (Сиссоко, 76), Айорк.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 72), Лукас Пакета (Диоманде, 86), Депай, Корне, Токо-Экамби, Кадевере (Дембеле, 65).
Предупреждения: Кадевере, 20. Корне, 45+2. Токо-Экамби, 53. Айорк, 57. Аолу, 90+3.
Судья: Бюке.
18 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.