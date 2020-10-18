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«Лион» на выезде переиграл «Страсбур»

15:52
Игроки «Лиона» празднуют гол в ворота «Страсбура». Фото ФК «Лион»
Игроки «Лиона» празднуют гол в ворота «Страсбура». Фото ФК «Лион»
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В матче 7-го тура лиги 1 «Лион» на выезде обыграл «Страсбур» — 3:2. Дублем в составе «ткачей» отличился Карл Токо-Экамби еще в первом тайме.

После этой победы подопечные Руди Гарсии вышли на седьмое место с 10 очками в активе. «Страсбур» остался 18-м с тремя очками в активе.

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

«Страсбур» — «Лион» — 2:3 (1:3)

Голы: Кадевере, 12 (0:1). Токо-Экамби, 25 (0:2). Токо-Экамби, 42 (0:3). Диалло, 43 (1:3). Аолу, 55 (2:3).

«Страсбур»: Камара, Коне, Кароль (Диалло, 37), Лала, Митрович, Симакан, Томассон (Уорис, 84), Льенар, Аолу, Беллегард (Сиссоко, 76), Айорк.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 72), Лукас Пакета (Диоманде, 86), Депай, Корне, Токо-Экамби, Кадевере (Дембеле, 65).

Предупреждения: Кадевере, 20. Корне, 45+2. Токо-Экамби, 53. Айорк, 57. Аолу, 90+3.

Судья: Бюке.

18 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

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