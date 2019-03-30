"Лион" на последних минутах вырвал победу у "Ренна"

"Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

"Ренн" - "Лион" - 0:1 (0:0)

Гол: Террье, 86.

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Ниамси, Думбья, Бен Арфа, Андре, Юну, Леа Силики (Желен, 35), Сарр, Ньянг (Дель Кастильо, 77).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Дюбуа, Депай (Траоре, 84), Н.Фекир, Тузар, Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Террье, 74).

Предупреждения: Юну, 45. Марселу, 77. Зеффан, 82. Ауар, 83. Ндомбеле, 90+2.

Судья: Готье (Франция).

29 марта. Ренн. Стадион "Роажон Парк".