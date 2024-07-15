«Лион» может перехватить Микаутадзе у «Монако»

Форвард «Метца» Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в «Лионе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лионцы могут перехватить 23-летнего грузина у «Монако». Сообщается, что между монегасками и представителями форварда возникли разногласия.

Микаутадзе в прошлом сезоне провел 20 матчей в лиге 1, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. На Евро-2024 форвард забил 3 гола, отметившись в каждом матче группового турнира.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.