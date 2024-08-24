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Сегодня, 16:30

«Лион» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

Трансляция матча «Лион» — «Монако» начнется в 18:00 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Монако».
Фото AFP

«Лион» примет «Монако» в матче 2-го тура французской лиги 1 в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 2-й тур
24 авг, 18:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Монако

В прямом эфире встречу покажет платформа Okko Sport. Трансляция будет доступна по подписке.

В 1-м туре чемпионата Франции «Монако» победил «Сент-Этьен» со счетом 1:0, а «Лион» уступил «Ренну» (0:3).

«Лион» выиграл у «Монако» в обоих матчах лиги 1 сезона-2023/24: 1:0 в 16-м туре и 3:2 — в 31-м. По итогам сезона лионцы расположились на шестой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 53 очка в 34 турах, а монегаски — на второй (67 баллов).

Основная информация о новом сезоне чемпионата Франции доступна в материале «СЭ» по ссылке.

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Футбол
ФК Лион
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
3
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
7
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
9
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
10
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
11
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
15
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
18
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
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34 тур
23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 - : -
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
25.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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ПСЖ

 2
И К Ж
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 1 1 0
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Брест

 1 0 1
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Ренн

 1 0 1
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