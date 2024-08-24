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Сегодня, 20:00

«Монако» на выезде победил «Лион»

Алина Савинова
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Игроки «Монако» в матче с «Лионом» (2:0).
Фото AFP

«Монако» на выезде обыграл «Лион» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Первый гол монегасков на 65-й минуте забил Элиесс Бен-Сегир. За 10 минут до окончания основного времени также отличился Ламин Камара.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил вторую игру команды. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной во время летних сборов.

«Монако» одержал вторую подряд победу на старте сезона лиги 1 и с 6 очками вышел на второе место в турнирной таблице. «Лион» (0 баллов) идет на последней позиции.

В следующем туре красно-белые 1 сентября дома сыграют против «Ланса». «Лион» 30 августа примет на своем поле «Страсбур».

Франция. Лига 1. 2-й тур
24 авг, 18:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:2
Монако

Футбол
ФК Лион
ФК Монако
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
3
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
4
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
5
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
6
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
9
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
10
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
11
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
15
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
18
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
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23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 0 : 2
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
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25.08 21:45
Марсель – Реймс
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ПСЖ

 3
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Луис Энрике

Марсель

 2
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Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 4
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Амин Харит

Марсель

 2
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 2 0 0
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
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