«Монако» Головина вышел в полуфинал Кубка Франции

«Монако» выиграл у «Лиона» в 1/4 финала Кубка Франции (2:0). Голы забили Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 15-й минуте встречи.

Кубок Франции

1/4 финала

«Лион» — «Монако» — 0:2 (0:0)

Голы: Бен Йеддер, 54 — с пенальти (0:1). Фолланд, 61 (0:2).

«Лион»: Поллерсбек, Марселу, Де Шильо, Дюбуа (Дженк Озкачар, 80), Бард, Диоманде, Тиагу Мендес (Гимарайнс, 76), Какере, Лукас Пакета (Ауар, 69), Депай (Токо-Экамби, 70), Корне (Слимани, 69).

«Монако»: Маецки, Агилар, Балло-Туре (Сидибе, 64), Бадиашиле, Дисаси, Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Головин, 15), Фофана, Бен Йеддер (Мартинш, 82), Фолланд (Жеббель, 82).

Предупреждения: Фолланд, 1. Диоманде, 7. Тиагу Мендес, 9. Лукас Пакета, 49. Балло-Туре, 56. Де Шильо, 57. Депай, 68.

Удаление: Диоманде, 51.

Судья: Фраппар.

21 апреля. Лион. Стадион «Люмьер».