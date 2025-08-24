«Лион» разгромил «Метц»

«Лион» выиграл у «Метца» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 3:0. Игра прошла в Лионе на стадионе «Парк ОЛ».

На 25-й минуте Малик Фофана открыл счет. Спустя 5 минут капитан команды Корентен Толиссо удвоил преимущество «ткачей». В концовке встречи новичок Адам Карабец, вышедший на замену, довел счет до крупного.

«Лион» вышел на первое место в турнирной таблице. «Метц» идет последним — 0 очков.