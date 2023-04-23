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23 апреля, 23:41

«Марсель» на выезде обыграл «Лион»

Мария Гусева
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«Лион» — «Марсель».
Фото AFP

«Марсель» на выезде обыграл «Лион» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет открыл полузащитник гостей Дженгиз Ундер на 44-й минуте встречи. На 68-й минуте нападающий хозяев Александр Ляказетт сравнял счет. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Мало Густо забил гол в свои ворота.

«Марсель» набрал 67 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лион» располагается на 7-й строчке — 50 очков.

В следующем туре «Марсель» сыграет с «Осером» 30 апреля. «Лион» встретится со «Страсбуром» 28 апреля.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:2
Марсель

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
0
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«Монпелье» в меньшинстве обыграл «Ренн» в чемпионате Франции

Лига 1: «ПСЖ» победил «Анже», «Ланс» обыграл «Монако» и другие матчи 32-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
3
 Марсель 32 20 7 5 59-31 67
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 32 16 5 11 51-34 53
7
 Лион 32 14 8 10 50-36 50
8
 Реймс 32 11 14 7 40-34 47
9
 Ницца 32 11 12 9 39-31 45
10
 Лорьян 32 12 9 11 43-44 45
11
 Клермон Фут 32 13 7 12 35-43 46
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 32 12 4 16 48-52 40
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
16
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
17
 Страсбур 32 7 11 14 43-53 32
18
 Труа 32 4 10 18 41-69 22
19
 Аяччо 32 6 4 22 22-58 22
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 1 : 2
22.04 18:00
Осер – Лилль
 1 : 1
22.04 22:00
Ланс – Монако
 3 : 0
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 0 : 2
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 0 : 0
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 0 : 1
23.04 16:00
Нант – Труа
 2 : 2
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 1 : 2
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 1 : 0
23.04 21:45
Лион – Марсель
 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 22
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 25 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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