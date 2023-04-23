«Марсель» на выезде обыграл «Лион»
«Марсель» на выезде обыграл «Лион» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Счет открыл полузащитник гостей Дженгиз Ундер на 44-й минуте встречи. На 68-й минуте нападающий хозяев Александр Ляказетт сравнял счет. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Мало Густо забил гол в свои ворота.
«Марсель» набрал 67 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лион» располагается на 7-й строчке — 50 очков.
В следующем туре «Марсель» сыграет с «Осером» 30 апреля. «Лион» встретится со «Страсбуром» 28 апреля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
3
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|
4
|Монако
|32
|18
|7
|7
|66-46
|61
|
5
|Лилль
|32
|16
|8
|8
|57-40
|56
|
6
|Ренн
|32
|16
|5
|11
|51-34
|53
|
7
|Лион
|32
|14
|8
|10
|50-36
|50
|
8
|Реймс
|32
|11
|14
|7
|40-34
|47
|
9
|Ницца
|32
|11
|12
|9
|39-31
|45
|
10
|Лорьян
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|
11
|Клермон Фут
|32
|13
|7
|12
|35-43
|46
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|32
|12
|4
|16
|48-52
|40
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
16
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
17
|Страсбур
|32
|7
|11
|14
|43-53
|32
|
18
|Труа
|32
|4
|10
|18
|41-69
|22
|
19
|Аяччо
|32
|6
|4
|22
|22-58
|22
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|1 : 2
|22.04
|18:00
|
Осер – Лилль
|1 : 1
|22.04
|22:00
|
Ланс – Монако
|3 : 0
|23.04
|14:00
|
Реймс – Страсбур
|0 : 2
|23.04
|16:00
|
Аяччо – Брест
|0 : 0
|23.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|0 : 1
|23.04
|16:00
|
Нант – Труа
|2 : 2
|23.04
|16:00
|
Ницца – Клермон Фут
|1 : 2
|23.04
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|1 : 0
|23.04
|21:45
|
Лион – Марсель
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|25
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2
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