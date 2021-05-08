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«Лион» обыграл «Лорьян» и вышел на третье место в лиге 1

19:50
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«Лион» победил «Лорьян» (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

Дубль в составе победителей сделал Бруну Гимарайнс. Также забивали Уссем Ауар и Лукас Пакета. У гостей отличился Тома Монкондюи.

«Лион» набрал 73 очка и на данный момент занимает третье место. У «Лорьяна» 38 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Лион» — «Лорьян» — 4:1 (0:0)

Голы: Ауар, 53 (1:0). Лукас Пакета, 65 (2:0). Гимарайнс, 71 — с пенальти (3:0). Гимарайнс, 77 (4:0). Монкондюи, 83 (4:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Де Шильо, Дюбуа (Густо, 90+1), Диоманде, Ауар (Тиагу Мендес, 60), Лукас Пакета (Кейта, 85), Гимарайнс, Шерки, Корне, Токо-Экамби (Сумаре, 90+1), Кадевере (Слимани, 46).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Эрго (Лорьенте, 64), Лемуан (Монкондюи, 73), Чалоба, Ле Фе (Диарра, 78), Висса (Грбич, 72), Моффи (Амель, 72).

Предупреждения: Гимарайнс, 18. Ауар, 41. Лемуан, 69. Амель, 79.

Судья: Лесаж.

8 мая. Лион. Стадион «Люмьер».

Лион — Лорьян

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