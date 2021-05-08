«Лион» обыграл «Лорьян» и вышел на третье место в лиге 1
«Лион» победил «Лорьян» (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции.
Дубль в составе победителей сделал Бруну Гимарайнс. Также забивали Уссем Ауар и Лукас Пакета. У гостей отличился Тома Монкондюи.
«Лион» набрал 73 очка и на данный момент занимает третье место. У «Лорьяна» 38 очков и 17-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
36-й тур
«Лион» — «Лорьян» — 4:1 (0:0)
Голы: Ауар, 53 (1:0). Лукас Пакета, 65 (2:0). Гимарайнс, 71 — с пенальти (3:0). Гимарайнс, 77 (4:0). Монкондюи, 83 (4:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Де Шильо, Дюбуа (Густо, 90+1), Диоманде, Ауар (Тиагу Мендес, 60), Лукас Пакета (Кейта, 85), Гимарайнс, Шерки, Корне, Токо-Экамби (Сумаре, 90+1), Кадевере (Слимани, 46).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Эрго (Лорьенте, 64), Лемуан (Монкондюи, 73), Чалоба, Ле Фе (Диарра, 78), Висса (Грбич, 72), Моффи (Амель, 72).
Предупреждения: Гимарайнс, 18. Ауар, 41. Лемуан, 69. Амель, 79.
Судья: Лесаж.
8 мая. Лион. Стадион «Люмьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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