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Сегодня, 00:39

Гол Гудмундссона принес «Лиллю» победу над «Лионом»

Сергей Разин
корреспондент

«Лилль» в матче 26-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион» со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Габриэль Гудмундссон.

После этого матча «Лилль» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лион» с 38 очками — на десятой строчке.

Франция. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:1
Лилль
Голы
Гудмундссон, 35 (0:1)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 63) Лукас Пакета Февр (Баркола, 86) Тиагу Мендес Какере (Ауар, 64) Ндомбеле Токо Экамби Дембеле (Кадевере, 64)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало Ботман Гудмундссон (Веа, 74) Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш Бен Арфа (Онана, 62) Бамба Давид (Брадарич, 90+1)
Предупреждения
Дембеле 18’, Какере 43’, Ауар 90+2’  -  Давид 81’, Шека 83’
Судьи
Тюрпен (Франция)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.0

17%

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Ливерпуль 11
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21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
ФК Лилль
ФК Лион
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Труа» и «Марсель» сыграли вничью в чемпионате Франции

Чемпионат Франции: «ПСЖ» победил «Сент-Этьен», «Монако» уступил «Реймсу» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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38 тур
25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 2 : 4
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 0 : 0
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 3 : 1
27.02 15:00
Монако – Реймс
 1 : 2
27.02 17:00
Анже – Ланс
 1 : 2
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 0 : 1
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 1 : 1
27.02 17:00
Метц – Нант
 0 : 0
27.02 19:05
Труа – Марсель
 1 : 1
27.02 22:45
Лион – Лилль
 0 : 1
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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