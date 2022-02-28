Гол Гудмундссона принес «Лиллю» победу над «Лионом»

«Лилль» в матче 26-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион» со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Габриэль Гудмундссон.

После этого матча «Лилль» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лион» с 38 очками — на десятой строчке.