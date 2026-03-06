«Лион» в серии пенальти проиграл «Лансу» в Кубке Франции

«Лион» потерпел поражение от «Ланса» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 2:2 (пен. — 4:5). Игра прошла в Лионе на стадионе «Парк ОЛ».

В середине первого тайма нападающий гостей Флориан Отвен открыл счет. Перед перерывом Абдалла Сима удвоил преимущество «Ланса». В начале второго тайма хозяева отыграли один мяч — отличился форвард Роман Яремчук. «Ткачам» удалось уйти от поражения в основное время благодаря ошибке вратаря кроваво-золотых Робена Риссера — на 4-й добавленной минуте забил 18-летний Реми Имбер. Однако в серии пенальти точнее оказались игроки «Ланса» — 5:4.

В полуфинале «Ланс» сыграет против «Тулузы».

Кубок Франции. 1/4 финала.

05 марта, 23:10. Люмьер (Лион)

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