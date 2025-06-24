Футбол
24 июня, 21:56

«Лион» исключен из лиги 1

Руслан Минаев
Фото AFP

«Лион» исключен из лиги 1 и переведен во второй дивизион чемпионатов Франции из-за нарушения финансовой отчетности, сообщает RMC Sport.

Решение принято после заседания Национального департамента административного контроля (DNCG). Отмечается, что у «Лиона» есть право подать апелляцию.

Домашний стадион &laquo;Лиона&raquo;.Шок: «Лион» изгнали во вторую лигу Франции. Все из-за проблем с деньгами

В ноябре 2024-го DNCG применил санкции к клубу в виде запрета на регистрацию игроков и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна.

В сезоне-2024/25 клуб набрал 57 очков и занял 6-е место в таблице лиги 1. В следующем сезоне «Лион» получил право выступить в Лиге Европы.

«Лион» семь раз становился чемпионом Франции.

Футбол
ФК Лион
  • на каждый клуб перезва найдется!

    к борде его! надеюсь надолго там застрянут

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    а зенит еще тут

    25.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Скоро там останется один сплошной ПСЖ и усё:confused:

    25.06.2025

  • KlimA

    - Тайный союз "Меча и орала". - Боже мой! - Впрочем, вы можете уйти. - Я, пожалуй, пойду. - Но предупреждаю, у нас длинные руки. - Тогда я останусь... (с)

    25.06.2025

  • Sergg G

    Так и нам сократить надо на пару команд, уровень чемпионата очень низкий

    25.06.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    200 лямов они уже наковыряли. За счет продажи Шерки в МС за 42,5 млн, 17, 5 млн за Какре, плюс ушли Антони Лопеш, Александр Ляказетт и Николас Тальяфико, что сэкономило им около 30 миллионов евро, плюс сократили около сотни сотрудников, плюс продали всякую мелочь(игроки в аренде , игроки не попадающие в состав) кучей на 28 млн, плюс привлекли инвестиции в размере 83 млн, плюс Челси готов за 40 лямов купить Малика Фофана, итого худо бедно 250 млн долга покроют. Правда еще столько же останется, вот это уже проблема.

    25.06.2025

  • shpasic

    Пан Рабинер знаком, ему Шмурнофф напел.

    25.06.2025

  • Вездесущий

    кампо, а почему у тя ник с точечкой? . тут так нельзя.

    25.06.2025

  • Player124

    Сейчас пойдут апелляци, обжалования, суды в ускоренном порядке и прочая бюрократическая ерунда. Не удивлюсь если в итоге оставят в лиге.

    25.06.2025

  • Смерть сусликам

    Сами виноваты, о их проблемах было известно еще в начале прошлого сезона, но они взяли и закупили игроков на 150 млн вот и итог.

    25.06.2025

  • Привет от Келдыша

    Чей Крулевец?

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Сам дурак!

    24.06.2025

  • Привет от Келдыша

    польска курва!!!

    24.06.2025

  • Rudrik31

    Я бы не был так уверен, сумма долга не маленькая и прощать её никто не будет. Распродать всех, играть молодежкой выйти в Л1, на какие шиши усиляться? У шейхов своя игрушка есть уже. Не стал бы Лион командой-лифтом(

    24.06.2025

  • IQ-87%

    Доколе будут пить кровь трудового народа

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Прежний - да. И согласен, это печально. Команда была на загляденье в былые года. Но вернуться им труда не составит. Если совсем уж не обнищают.

    24.06.2025

  • Smash.

    В широком смысле жаль. Вернется-нет.. но из долгов так быстро не выпрыгнут, прежний Лион не скоро увидим наверное.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ну "Бордо" отправили все же из Л-2, да и значительно дальше, чем Д-2. Там на годы история. У "Лиона" все не так плохо, тем более, в Л-2 не так много претендентов на повышение. Единственный серьезный конкурент - "Реймс".

    24.06.2025

  • Vorlod

    Лион 7 лет подряд был чемпионом Франции .Видимо Зенит верит в приметы

    24.06.2025

  • Rudrik31

    через год? Бордо вроде послали далеко и надолго...

    24.06.2025

  • Олег Воробьёв

    :sunglasses:

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Скоро "Баварию" с "Реалом" в низшие дивизионы отправит.

    24.06.2025

  • TokTram_

    Потому что не ПСЖ

    24.06.2025

  • Олег Каноков

    А оказывается,Федорищев-сила,уже волна и до Франции докатилась.)

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Да вернется через год. Ткачи не сдаются.

    24.06.2025

  • Andrey Chv

    Прально

    24.06.2025

  • Smash.

    Лион жаль. Классная была когда-то команда, в ЛЧ приятно было смотреть.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Вы убили мировой спорт.

    24.06.2025

  • Rudrik31

    Урал в РПЛ им и Оренбурга хватит

    24.06.2025

  • Smash.

    Да, когда-нибудь и к семикратному чемпиону финансовый fair play поворачивается мм.. спиной )

    24.06.2025

  • Кот

    А где я сказал про "Химки" ??? Или вы впервые узнали о некоем голосовании ??

    24.06.2025

  • Rudrik31

    по поводу исключения Химок никакого голосования не было.

    24.06.2025

  • Football007

    12 команд и пусть катают в 4 круга

    24.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Будем продвигать Урал.

    24.06.2025

  • Derbist

    А кто их заменит? Будут голосовать? У них Реймс проиграл переходные...

    24.06.2025

  • Кот

    Есть лабуда и есть конкретные решения компетентных органов в соответствии с регламентом. И никаких голосований и болтовни, влияющих на вынесение решения.

    24.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Ну,давайте уже свои шутки: Типа,вот к чему привело увольнение Ромы - хаосу в российском хоккее и в мировом футболе.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Пан знаком с историей Лиги 1? Или просто решил сделать шютка?

    24.06.2025

  • Rudrik31

    чего? уж с полгода история тянется

    24.06.2025

  • Rudrik31

    500 лямов долга вроде? небось на подкуп судей потратили.... хозяева в сизо надеюсь?!)

    24.06.2025

  • DaviT MosKv

    Эх. Могли под честное слово руководителя Лиги 1 допустить поиграть. Не умеют работать)

    24.06.2025

  • Кот

    "«Лион» исключен из лиги 1 и переведен во второй дивизион чемпионатов Франции из-за нарушения финансовой отчетности... у «Лиона» есть право подать апелляцию." ---------------------------- ...И никаких голосований, многодневных обсуждений околофутбольных чиновников, дискуссий в прессе и остальной лабуды !

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Надо сокращать лигу , стопудово , сколько можно терпеть , Бордо - банкрот, махинации везде

    24.06.2025

  • СЕРХИО76

    Вот это да. Бомбануло в Химках, а долетело до Франции!

    24.06.2025

  • shpasic

    Почему Лигу 1 надо не расширять, а сокращать до 12 команд. Мнение Рабинера.

    24.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Не едиными Химками и Торпедиками живет мировой футбол:joy::joy::joy:

    24.06.2025

    • Источник: Кузяев не хочет возвращаться в Россию

    «Лион» подал апелляцию на понижение до второго дивизиона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
    2
    		 Лион 6 5 0 1 8-3 15
    3
    		 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
    4
    		 Монако 6 4 0 2 14-10 12
    5
    		 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
    6
    		 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
    7
    		 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
    8
    		 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
    9
    		 Брест 6 2 1 3 11-11 7
    10
    		 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
    11
    		 Париж 6 2 1 3 10-13 7
    12
    		 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
    13
    		 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
    14
    		 Осер 6 2 0 4 4-8 6
    15
    		 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
    16
    		 Нант 6 1 2 3 5-7 5
    17
    		 Анже 6 1 2 3 3-6 5
    18
    		 Метц 6 0 2 4 5-13 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:45
    Париж – Лорьян
    		 - : -
    4.10 18:00
    Метц – Марсель
    		 - : -
    4.10 20:00
    Брест – Нант
    		 - : -
    4.10 22:05
    Осер – Ланс
    		 - : -
    5.10 16:00
    Лион – Тулуза
    		 - : -
    5.10 18:15
    Гавр – Ренн
    		 - : -
    5.10 18:15
    Монако – Ницца
    		 - : -
    5.10 18:15
    Страсбур – Анже
    		 - : -
    5.10 21:45
    Лилль – ПСЖ
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Ансу Фати

    Ансу Фати

    Монако

    		 3
    Жоау Невеш

    Жоау Невеш

    ПСЖ

    		 3
    Пабло Пажи

    Пабло Пажи

    Лорьян

    		 3
    П
    Ламин Камара

    Ламин Камара

    Монако

    		 3
    Людовик Айорк

    Людовик Айорк

    Брест

    		 3
    Витор Феррейра Витинья

    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 3
    И К Ж
    Садибу Сане

    Садибу Сане

    Метц

    		 3 1 1
    Махди Камара

    Махди Камара

    Ренн

    		 4 1 1
    Отавио

    Отавио

    Париж

    		 4 1 1
    Вся статистика

