«Лион» исключен из лиги 1

«Лион» исключен из лиги 1 и переведен во второй дивизион чемпионатов Франции из-за нарушения финансовой отчетности, сообщает RMC Sport.

Решение принято после заседания Национального департамента административного контроля (DNCG). Отмечается, что у «Лиона» есть право подать апелляцию.

В ноябре 2024-го DNCG применил санкции к клубу в виде запрета на регистрацию игроков и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна.

В сезоне-2024/25 клуб набрал 57 очков и занял 6-е место в таблице лиги 1. В следующем сезоне «Лион» получил право выступить в Лиге Европы.

«Лион» семь раз становился чемпионом Франции.