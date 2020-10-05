«Лион» и «Марсель» сыграли вничью

«Лион» сыграл вничью с «Марселем» (1:1) в матче шестого тура чемпионата Франции.

В составе хозяев с пенальти забил Уссем Ауар. У гостей отличился Димитри Пайет, который был удален на 19-й минуте.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Лион» — «Марсель» — 1:1 (1:1)

Голы: Пайет, 16 (0:1). Ауар, 28 — с пенальти (1:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу (Диоманде, 85), Денайер, Дюбуа, Бард, Тиагу Мендес, Ауар, Какере (Гимарайнс, 69), Корне (Депай, 69), Токо-Экамби (Шерки, 85), Кадевере (Дембеле, 77).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара (Гей, 61), Сансон, Ронжье, Пайет, Бенедетто (Радоньич, 62), Товен (Лопес, 75).

Предупреждения: Чалета-Цар, 4. Гимарайнс, 86.

Удаление: Пайет, 19.

Судья: Фраппар.

4 октября. Лион. Стадион «Люмьер».