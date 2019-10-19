«Лион» и «Дижон» голов не забили

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал «Дижон». Встреча закончилась без забитых голов — 0:0.

«Лион» набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Дижон» идет в зоне вылета, имея в своем активе 9 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Лион» — «Дижон» — 0:0

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете, Марсал, Тузар, Тиагу Мендес (Рейне-Аделаида, 62), Ауар, Дембеле, Корне (Черки, 83), Террье (Траоре, 56).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Агерд (Кулибали, 58), Альфонс, Музинга, Ндонг, Сумаре (Саммаритано, 55), Жулиу Тавареш, Мавидиди, Шуйар (Амальфитано, 70).

Судья: Шнайдер (Франция).

19 октября. Лион. Стадион «Люмьер».

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