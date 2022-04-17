«Лион» хочет подписать защитника «Вест Хэма» Диопа

«Лион» интересуется защитником «Вест Хэма» Иссой Диопом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб хочет подписать 25-летнего защитника в летнее трансферное окно. «Молотобойцы» готовы рассматривать предложения по игроку от 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Диоп забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 25 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 12 миллионов евро.