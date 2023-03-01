«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции

«Лион» обыграл «Гренобль» в 1/4 финала Кубка Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ».

20-летний Брэдли Барколя на 24-й минуте открыл счет. В конце первого тайма Жефферсон удвоил преимущество хозяев.

Во второй половине гостям удалось отыграть один мяч. Гол Амина Сбаи стал единственным во втором тайме.

Соперник «Лиона» по полуфиналу определится после жеребьевки.