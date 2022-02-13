«Лион» готов предложить Ляказетту крупный личный контракт
«Лион» попытается вернуть нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает ESPN.
«Ткачи» готовы предложить ему крупный личный контракт в связи с тем, что он вернется в качестве свободного агента, ведь его контракт с «Арсеналом» истекает.
Kяказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 22 поединка за «канониров», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|
2
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|24
|10
|8
|6
|33-30
|37
|
6
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
7
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
8
|Ланс
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
9
|Нант
|24
|10
|5
|9
|31-28
|35
|
10
|Лилль
|24
|9
|8
|7
|32-35
|35
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
19
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|1 : 0
|12.02
|19:00
|
Монпелье – Лилль
|0 : 1
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|2 : 0
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|0 : 0
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|5 : 1
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|1 : 2
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|1 : 0
|13.02
|19:05
|
Ланс – Бордо
|3 : 2
|13.02
|22:45
|
Метц – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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