«Лион» готов предложить Ляказетту крупный личный контракт

«Лион» попытается вернуть нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает ESPN.

«Ткачи» готовы предложить ему крупный личный контракт в связи с тем, что он вернется в качестве свободного агента, ведь его контракт с «Арсеналом» истекает.

Kяказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провел 22 поединка за «канониров», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.