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16 марта 2025, 18:58

«Лион» одержал волевую победу над «Гавром», Кузяев остался в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лион».
Фото Global Look Press

«Лион на своем поле обыграл «Гавр» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 4:2.

По голу у хозяев забили Александр Ляказетт (пенальти, 22-я минута), Малик Фофана (78-я), Жорж Микаутадзе (82-я) и Тьяго Альмада (90+6-я).

У гостей отличились Абдулайе Туре (пенальти, 31-я) и Жосуэ Казимир (45+1-я).

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел всю игру в запасе гостей. В последний раз россиянин выходил на поле в январе.

«Лион» (45 очков) одержал третью победу кряду и поднялся на пятое место в лиге 1. «Гавр» (21) остается 16-м в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.
16 марта 2025, 17:00. Люмьер (Лион)
Лион
4:2
Гавр

Источник: Таблица лиги 1
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Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лион
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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