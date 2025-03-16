«Лион» одержал волевую победу над «Гавром», Кузяев остался в запасе
«Лион на своем поле обыграл «Гавр» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 4:2.
По голу у хозяев забили Александр Ляказетт (пенальти, 22-я минута), Малик Фофана (78-я), Жорж Микаутадзе (82-я) и Тьяго Альмада (90+6-я).
У гостей отличились Абдулайе Туре (пенальти, 31-я) и Жосуэ Казимир (45+1-я).
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел всю игру в запасе гостей. В последний раз россиянин выходил на поле в январе.
«Лион» (45 очков) одержал третью победу кряду и поднялся на пятое место в лиге 1. «Гавр» (21) остается 16-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
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6
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10
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|0
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|0-0
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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