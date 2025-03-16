«Лион» одержал волевую победу над «Гавром», Кузяев остался в запасе

«Лион на своем поле обыграл «Гавр» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 4:2.

По голу у хозяев забили Александр Ляказетт (пенальти, 22-я минута), Малик Фофана (78-я), Жорж Микаутадзе (82-я) и Тьяго Альмада (90+6-я).

У гостей отличились Абдулайе Туре (пенальти, 31-я) и Жосуэ Казимир (45+1-я).

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел всю игру в запасе гостей. В последний раз россиянин выходил на поле в январе.

«Лион» (45 очков) одержал третью победу кряду и поднялся на пятое место в лиге 1. «Гавр» (21) остается 16-м в турнирной таблице.