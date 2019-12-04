«Лион» дома проиграл «Лиллю»

«Лион» на своем поле уступил «Лиллю» в матче 16-го тура чемпионата Франции (0:1). Единственный мяч забил Жонатан Иконе.

Команда Кристофа Гальтье благодаря победу поднялась на 4-е место, а «ткачи» опустились на 8-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

«Лион» — «Лилль» — 0:1 (0:0)

Гол: Иконе, 68.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Коне (Тете, 25), Денайер, Тузар, Рен-Аделаид, Тиагу Мендес, Депай (Ауар, 66), Корне (Дембеле, 69), Террье.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Юсуф Языджи, 76), Сумаре (Шека, 66), Бамба, Осимен.

Предупреждения: Зеки Челик, 59. Ренату Санчеш, 78. Рафаэл да Силва, 79.

Судья: Бюке.

3 декабря. Лион. Стадион «Люмьер».

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