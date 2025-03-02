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2 марта 2025, 19:01

«Лион» обыграл «Брест» благодаря дублю Ляказетта, Фонсеку удалили в конце матча

Александр Ляказетт празднует гол в ворота «Бреста».
Фото AFP

«Лион» дома обыграл «Брест» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У хозяев дважды забил Александр Ляказетт, единственный гол гостей на счету Кенни Лала.

На 90+7-й минуте встречи главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека был удален с поля за споры с судьей.

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1 с 39 очками. «Брест» идет на девятой строчке с 33 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.
02 марта 2025, 17:00. Люмьер (Лион)
Лион
2:1
Брест

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Александр Ляказетт
Футбол
ФК Брест
ФК Лион
Паулу Фонсека
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