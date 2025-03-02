«Лион» обыграл «Брест» благодаря дублю Ляказетта, Фонсеку удалили в конце матча

«Лион» дома обыграл «Брест» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У хозяев дважды забил Александр Ляказетт, единственный гол гостей на счету Кенни Лала.

На 90+7-й минуте встречи главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека был удален с поля за споры с судьей.

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1 с 39 очками. «Брест» идет на девятой строчке с 33 очками.