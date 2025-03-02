«Лион» обыграл «Брест» благодаря дублю Ляказетта, Фонсеку удалили в конце матча
«Лион» дома обыграл «Брест» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 2:1.
У хозяев дважды забил Александр Ляказетт, единственный гол гостей на счету Кенни Лала.
На 90+7-й минуте встречи главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека был удален с поля за споры с судьей.
«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1 с 39 очками. «Брест» идет на девятой строчке с 33 очками.
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|Ланс
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|Лилль
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4
|Лион
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|0-0
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5
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6
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7
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10
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11
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12
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|0-0
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0
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|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Труа
|0
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|0
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18
|Ле Ман
|0
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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