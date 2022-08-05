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Сегодня, 20:00

«Лион» — «Аяччо»: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Франции

Читать «СЭ» в
Футболисты «Лиона».
Фото Global Look Press

5 августа «Лион» на своем поле сыграет с «Аяччо» в матче 1-го тура чемпионата Франции.

Встреча пройдет на стадионе «Люмьер», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Аяччо». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.

В прошлом сезоне «Лион» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. По итогам сезона-2021/22 «Аяччо» вышел в лигу 1.

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ФК Лион
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