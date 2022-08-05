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5 августа, 23:57

«Лион» обыграл «Аяччо» в первом туре чемпионата Франции

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Лион» обыграл «Аяччо» в первом туре чемпионата Франции со счетом 2:1. Матч проходил на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Голами в составе хозяев отметились полузащитник Тете и форвард Александр Ляказетт. За гостей единственный гол забил Тома Мангани.

«Лион» набрал 3 очка и пока лидирует в турнирной таблице лиги 1.

Во втором туре «Лион» на выезде сыграет с «Лорьяном» (14 августа, 14.00 мск), а «Аяччо» примет «Ланс» (14 августа, 16.00 мск).

Франция. Лига 1. 1-й тур
05 авг, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:1
Аяччо
Голы
Тете, 12 (1:0), Ляказетт, 22 (2:0), Мангани, 31 (2:1)
Лион
Антони Лопеш Тальяфико Люкеба Густо Ауар (Риу, 30) Лукас Пакета (Толиссо, 75) Тиагу Мендес Лепено Токо Экамби (Баркола, 75) Тете (Шерки, 89) Ляказетт
Аяччо
Леруа Альфонс Диалло Авинель Гонзалез Нури (Киминьяни, 71) Маркетти (Кутадер, 89) Мангани (Лячи, 89) Эль Идрисси (Спадануда, 71) Байяла (Муссити-Око, 71) Амума
Предупреждения
Ляказетт 33’  -  Авинель 20’, Амума 33’, Эль Идрисси 34’, Диалло 41’, Спадануда 90+3’
Удаления
Антони Лопеш 27’, Амума 45+4’ (вторая ж.к)
Судьи
Бастьен (Франция)

Александр Ляказетт
Футбол
ФК Аяччо
ФК Лион
0
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И В Н П +/- О
1
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
2
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
3
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
4
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
5
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
6
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
7
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
13
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
14
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
20
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 - : -
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Тете

Тете

Лион

 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 1
Тома Мангани

Тома Мангани

Аяччо

 1
П
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
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