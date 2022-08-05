«Лион» обыграл «Аяччо» в первом туре чемпионата Франции

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«Лион» обыграл «Аяччо» в первом туре чемпионата Франции со счетом 2:1. Матч проходил на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Голами в составе хозяев отметились полузащитник Тете и форвард Александр Ляказетт. За гостей единственный гол забил Тома Мангани.

«Лион» набрал 3 очка и пока лидирует в турнирной таблице лиги 1.

Во втором туре «Лион» на выезде сыграет с «Лорьяном» (14 августа, 14.00 мск), а «Аяччо» примет «Ланс» (14 августа, 16.00 мск).