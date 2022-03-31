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Сегодня, 17:53

«Лион» арендовал полузащитника «Шахтера» Тете

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лион» объявил об аренде полузащитника «Шахтера» Тете.

Как сообщается на сайте клуба, бразилец будет выступать за французскую команду до 30 июня 2022 года.

Напомним, что ФИФА автоматически приостановила контракты иностранных футболистов с украинскими клубами.

Тете перешел в «Шахтер» в 2019 году и провел в составе «горняков» 108 матчей, в которых забил 31 гол.

Источник: https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2022/03/31/le-bresilien-tete-sengage-a-lol-jusqua-la-fin-de-la-saison
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 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
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 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
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 Монако 29 12 8 9 43-30 44
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Нант 29 12 6 11 36-31 42
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Труа – Реймс
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Монако

 17
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ПСЖ

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Мартен Террье

Ренн

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П
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ПСЖ

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Ренн

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 25 2 5
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