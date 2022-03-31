«Лион» арендовал полузащитника «Шахтера» Тете

«Лион» объявил об аренде полузащитника «Шахтера» Тете.

Как сообщается на сайте клуба, бразилец будет выступать за французскую команду до 30 июня 2022 года.

Напомним, что ФИФА автоматически приостановила контракты иностранных футболистов с украинскими клубами.

Тете перешел в «Шахтер» в 2019 году и провел в составе «горняков» 108 матчей, в которых забил 31 гол.