Линекер порассуждал о потенциале Мбаппе

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о нападающем «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Мбаппе уже сейчас — звезда мирового масштаба. Он заменит Роналду, возможно, но не Месси. Лионель делает вещи, на которые другие не способны.



Сможет ли Мбаппе сохранить этот драйв, чтобы 17-19 лет карьеры провести на высоком уровне, как это было у Роналду и Месси? Нужно обладать чем-то особенным. Мбаппе может продолжать так играть, несмотря на слухи о «Реале», — цитирует Линекера Goal.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро.