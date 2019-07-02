"Лилль" выкупил права на двух арендованных игроков

"Лилль" объявил о выкупе прав на защитника Рейнилдо Мандава у "Белененсеша". С 25-летним игроком сборной Мозамбика, который с января играл за "догов" на правах аренды, был подписан контракт до 2022 года.

В прошедшем сезоне Мандава сыграл всего в 3 матчах во всех турнирах.

Также "Лилль" объявил о выкупе у "Мехелена" прав на вингера из Буркина-Фасо Абу Уаттара. 19-летний буркиниец с зимы выступал за вторую команду "догов" на правах аренды.

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