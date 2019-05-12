23:05 12 мая | Футбол — Франция

"Лилль" встретил выход в Лигу чемпионов под гимн турнира. Это надо видеть

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Игроки "Лилля" оригинально отпраздновали выход в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19. Футболисты в раздевалке включили гимн турнира и прослушали его, выстроившись в ряд.

 

"Лилль" обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире благодаря победе над "Бордо" (1:0). 

Де-факто "Лилль" оформил второе место в лиге 1 и выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Клубу достаточно не растерять существенное преимущество над "Лионом" в разности мячей: на данный момент у "Лилля" "+30", у "Лиона" - "+15".

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