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«Лилль» обыграл «Тулузу» и одержал третью победу подряд

Алина Савинова
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«Лилль» на своем поле победил «Тулузу» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У хозяев в этой встрече отличились Эйнджел Гомес и Митчел Баккер. Автором единственного гола гостей стал Закария Абухляль.

«Лилль» одержал третью победу подряд во всех турнирах. 2 октября команда обыграла «Реал» в Лиге чемпионов, а 28 сентября — «Гавр» в лиге 1.

Клуб из Лилля с 13 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» (5) занимает 16-ю позицию.

Франция. Лига 1. 7-й тур
05 окт, 20:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:1
Тулуза
Футбол
ФК Лилль
ФК Тулуза
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 Монако 6 5 1 0 12-3 16
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 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
5
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
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 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
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 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
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 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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