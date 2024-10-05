«Лилль» обыграл «Тулузу» и одержал третью победу подряд
«Лилль» на своем поле победил «Тулузу» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.
У хозяев в этой встрече отличились Эйнджел Гомес и Митчел Баккер. Автором единственного гола гостей стал Закария Абухляль.
«Лилль» одержал третью победу подряд во всех турнирах. 2 октября команда обыграла «Реал» в Лиге чемпионов, а 28 сентября — «Гавр» в лиге 1.
Клуб из Лилля с 13 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» (5) занимает 16-ю позицию.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
5
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|3 : 1
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|2 : 1
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|- : -
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
Новости