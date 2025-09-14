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14 сентября 2025, 18:03

«Лилль» обыграл «Тулузу» в лиге 1, забив два гола в концовке матча

Сергей Ярошенко

«Лилль» на выезде обыграл «Тулузу» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет на 51-й минуте открыл нападающий хозяев Франк Магри. На 90-й минуте ответный мяч с пенальти забил полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб. Победный гол на 90+9-й минуте забил хавбек Итан Мбаппе.

«Лилль» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» с 6 очками — на 9-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
14 сентября 2025, 16:00. Пьер Моруа (Лилль)
Лилль
2:1
Тулуза

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