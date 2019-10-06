«Лилль» сыграл вничью с «Нимом» в матче 9-го тура чемпионата Франции (2:2). «Доги» набрали 15 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Ним» с 9 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

«Лилль» — «Ним» — 2:2 (1:1)

Голы: Реми, 12 (1:0). Рипар, 45+5 — с пенальти (1:1). Денки, 71 (1:2). Осимен, 79 (2:2).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Иконе (Араужу, 60), Шека (Сумаре, 72), Реми, Бамба (Юсуф Языджи, 61), Осимен.

«Ним»: Бернардони (Диас, 44), Мартинес, Мигель, Бриансон, Паке, До, Ферхат, Филиппото, Валлс (Сарр, 87), Рипар (Фомба, 75), Денки.

Предупреждения: Осимен, 39. Жозе Фонти, 45+3. Филиппото, 53. Андре, 73.

Судья: Лесаж.

6 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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