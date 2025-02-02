«Лилль» дома обыграл «Сент-Этьен», Давиташвили забил единственный гол гостей

«Лилль» в матче 20-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Сент-Этьен» со счетом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Осаме Сахрауи, еще по голу забили Жонатан Давид и Габриэль Гудмундссон. У гостей пенальти реализовал Зурико Давиташвили, на 48-й минуте защитник Дилан Батубинсика получил красную карточку.

После этого матча «Лилль» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 18 очками — на 15-й строчке.