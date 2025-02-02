«Лилль» дома обыграл «Сент-Этьен», Давиташвили забил единственный гол гостей
«Лилль» в матче 20-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Сент-Этьен» со счетом 4:1.
В составе хозяев дубль оформил Осаме Сахрауи, еще по голу забили Жонатан Давид и Габриэль Гудмундссон. У гостей пенальти реализовал Зурико Давиташвили, на 48-й минуте защитник Дилан Батубинсика получил красную карточку.
После этого матча «Лилль» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 18 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|
2
|Марсель
|19
|11
|4
|4
|40-23
|37
|
3
|Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|
4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|
5
|Ницца
|19
|9
|6
|4
|38-25
|33
|
6
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
7
|Лион
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|
8
|Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|
9
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
10
|Тулуза
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|
11
|Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|
14
|Нант
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|
15
|Сент-Этьен
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|
16
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:45
|
Монпелье – Ланс
|0 : 2
|1.02
|19:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 5
|1.02
|21:00
|
Монако – Осер
|4 : 2
|1.02
|23:05
|
Лилль – Сент-Этьен
|4 : 1
|2.02
|17:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|2.02
|19:15
|
Анже – Гавр
|- : -
|2.02
|19:15
|
Реймс – Нант
|- : -
|2.02
|19:15
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|2.02
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|14
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4
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