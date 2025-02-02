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Сегодня, 01:01

«Лилль» дома обыграл «Сент-Этьен», Давиташвили забил единственный гол гостей

Сергей Разин
корреспондент
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«Лилль» в матче 20-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Сент-Этьен» со счетом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Осаме Сахрауи, еще по голу забили Жонатан Давид и Габриэль Гудмундссон. У гостей пенальти реализовал Зурико Давиташвили, на 48-й минуте защитник Дилан Батубинсика получил красную карточку.

После этого матча «Лилль» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 18 очками — на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 23:05. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
4:1
Сент-Этьен
ФК Лилль
ФК Сент-Этьен
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 5 0 54-19 50
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 20 11 4 5 36-24 37
4
 Лилль 20 9 8 3 33-20 35
5
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
6
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 20 6 5 9 27-33 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 20 5 3 12 19-43 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
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 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
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